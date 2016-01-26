Анимация Логотипа

Добавлена
8 лет назад
228 просмотров
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Задача: Сделать Анимацию логотипа ТМ "Пря-Пря".  Анимация будет применятся в рассылке электронных писем и на сайте компании.

Реализация: 

В качестве инструментов были выбраны программы: Adobe After Effects,  Adobe Illustrator,  Adobe Photoshop.

Исходное изображение логотипа было представлено в растровом формате. Поэтому логотип был полностью перерисован в векторе при помощи программы Adobe Illustrator. Затем была создана анимация в программе Adobe After Effects.