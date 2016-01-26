Анимация Логотипа

Задача: Сделать Анимацию логотипа ТМ "Пря-Пря". Анимация будет применятся в рассылке электронных писем и на сайте компании.

Реализация:

В качестве инструментов были выбраны программы: Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

Исходное изображение логотипа было представлено в растровом формате. Поэтому логотип был полностью перерисован в векторе при помощи программы Adobe Illustrator. Затем была создана анимация в программе Adobe After Effects.