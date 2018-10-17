Дизайнер-аниматор со стажем готовый качественно выполнить работу. Предлагаю услуги дизайна и веб-разработки.
История:
~ В 2010 г. я начал осваивать дизайн и заниматься Flash анимацией.
~ В 2012 г. я участвовал в создании анимационного мультсериала Dubman для сайта Спасибо Ева, где выполнял обязанности художника, аниматора и арт-директора проекта.
~ В 2013 г. окончил компьютерную академию ШАГ по направлению дизайн.
~ В настоящее время занимаюсь Моушн Дизайном (созданием анимационной графики), Веб-разработкой (создание баннеров, верстка сайтов).
Идея:
Делать информативный и интересный дизайн, который нацелено решает поставленные задачи.
Приоритетное направление - Моушн дизайн / Анимация / Веб-разработка.
Создание анимационных роликов, мультфильмов (реклама, инфографика, презентация, анимационная заставка);
Верстка сайтов, создание анимированных баннеров.
Готов обсудить сотрудничество по эл. адресу: [email protected]
Ссылка на портфолио
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- Анимированный мультсериал Dubman191 просмотр
- Анимация Логотипа228 просмотров
- Новогодняя Анимационная Открытка.150 просмотров