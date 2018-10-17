Анимационная графика & дизайн

Дизайнер-аниматор со стажем готовый качественно выполнить работу. Предлагаю услуги дизайна и веб-разработки.

История:

~ В 2010 г. я начал осваивать дизайн и заниматься Flash анимацией.

~ В 2012 г. я участвовал в создании анимационного мультсериала Dubman для сайта Спасибо Ева, где выполнял обязанности художника, аниматора и арт-директора проекта.

~ В 2013 г. окончил компьютерную академию ШАГ по направлению дизайн.

~ В настоящее время занимаюсь Моушн Дизайном (созданием анимационной графики), Веб-разработкой (создание баннеров, верстка сайтов).

Идея:

Делать информативный и интересный дизайн, который нацелено решает поставленные задачи.

Приоритетное направление - Моушн дизайн / Анимация / Веб-разработка.

Создание анимационных роликов, мультфильмов (реклама, инфографика, презентация, анимационная заставка);

Верстка сайтов, создание анимированных баннеров.

Готов обсудить сотрудничество по эл. адресу: [email protected]

Ссылка на портфолио

behance.net/Iarovoii