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Software: 3ds Max | Corona Renderer | Photoshop
https://www.behance.net/gallery/61545027/Villa-project-in-London
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