Itivy© Medical Representative Free

http://itivy.net/mr/project/mr1020.exe

Медицинский представитель.

Медицинский представитель предназначен для учёта посетителей у врачей.

Главное окно - это недельный план активности, оно содержит данные на текущую неделю.

В верхней таблице расположены данные о врачах и посещениях, а так же причины посещений.

Нижняя таблица содержит данные о посещениях аптек и цели посещений.

Из главного окна можно заполнять справочники аптек, ЛПУ, врачей, можно построить совокупный отчёт за неделю в Excel, а так же есть возможность добавлять, удалять и редактировать данные о посещениях как врачей, так и аптек.

Если использовать меню, тогда программа позволяет в отдельных окнах работать с таблицами: врачи, аптеки, ЛПУ, медпредставители.

Данная версия 1.0.2.0 приложения работает с БД только на локальном компьютере, не как сетевой вариант.

The software developed as a windows application (to be executed on a desktop computer with a “.exe” file). Use package “Visual Studio”, language “C#” and technology “.NET”. For work necessary to install free package “.NET Framework”, version 2.0 or high. The work of software tested on OS Windows XP/Vista.

Help info about this tool you can take from mail [email protected]