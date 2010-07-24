Контакты журналистов

http://www.radikal.ru/users/detheb/journalist
Описание:
база данных автоматизации pr-отдела, рассылки пресс релизов, поиска изданий и журналистов
Среда разработки:
microsoft access 2007
Основные функции:
- импортирование данных excel
- формирование списков рассылки
- экспорт новых контактов
- просмотр файлов журналистов
- синхронизация контактов outlook
Особенности:
- связывание журналистов, изданий
- общая фильтрация вкладок
- местоположение по городу, индексу
- навигация в рамках фильтра
- запросы импорта, экспорта