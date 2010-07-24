Контакты журналистов

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15 лет назад
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Контакты журналистов.jpg

http://www.radikal.ru/users/detheb/journalist

Описание:

база данных автоматизации pr-отдела, рассылки пресс релизов, поиска изданий и журналистов

Среда разработки:

microsoft access 2007

Основные функции:

- импортирование данных excel

- формирование списков рассылки

- экспорт новых контактов

- просмотр файлов журналистов

- синхронизация контактов outlook

Особенности:

- связывание журналистов, изданий

- общая фильтрация вкладок

- местоположение по городу, индексу

- навигация в рамках фильтра

- запросы импорта, экспорта