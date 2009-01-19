Склад продукции

Базы данных
Добавлена
15 лет назад
534 просмотра
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http://www.radikal.ru/users/detheb/storage

Описание:

база данных организации учета реализации готовой продукции

Среда разработки:

microsoft access

Основные функции:

- изменение каталога товаров

- добавление фирм заказчиков

- регистрация поступления тканей

- реализация готовой продукции

Особенности:

- подсветка меню

- кнопки навигации

- добавление изображения

- ограничение данных

- формирование отчета