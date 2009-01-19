Склад продукции
Базы данных
Добавлена534 просмотра
15 лет назад
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http://www.radikal.ru/users/detheb/storage
Описание:
база данных организации учета реализации готовой продукции
Среда разработки:
microsoft access
Основные функции:
- изменение каталога товаров
- добавление фирм заказчиков
- регистрация поступления тканей
- реализация готовой продукции
Особенности:
- подсветка меню
- кнопки навигации
- добавление изображения
- ограничение данных
- формирование отчета