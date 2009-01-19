Интернет ссылки

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Описание:

каталог интернет ссылок выполненный в виде xls документа

Среда разработки:

visual basic for applications

Основные функции:

- группировка по ключевым словам

- открытие выбранного сайта

- подсчет количества сайтов

- форматирвание ячеек

- источник данных файл xls