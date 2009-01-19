Интернет ссылки
Прикладное ПО
Добавлена289 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание:
каталог интернет ссылок выполненный в виде xls документа
Среда разработки:
visual basic for applications
Основные функции:
- группировка по ключевым словам
- открытие выбранного сайта
- подсчет количества сайтов
- форматирвание ячеек
- источник данных файл xls