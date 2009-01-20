Stream of research
Прикладное ПО
Добавлена313 просмотров
15 лет назад
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http://www.radikal.ru/users/detheb/sociology
Описание:
программа предназначена для подготовки к проведению социологических исследований и последующей обработки полученных результатов.
Среда разработки:
borland delphi
Основные функции:
- сохранение шаблона
- формирование анкеты
- создание диаграмм
- итоговый отчет