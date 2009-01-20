Stream of research

http://www.radikal.ru/users/detheb/sociology

Описание:

программа предназначена для подготовки к проведению социологических исследований и последующей обработки полученных результатов.

Среда разработки:

borland delphi

Основные функции:

- сохранение шаблона

- формирование анкеты

- создание диаграмм

- итоговый отчет