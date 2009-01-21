Потребительская корзина

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Мобильные приложения
Добавлена267 просмотров
15 лет назад
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Описание:
база данных для приобретения продуктов питания
Среда разработки:
sprint db
Функции:
- автозапуск главной формы
- редактирование списка товаров
- сортировка по выделенным товарам
- закрытие программы и Sprint db
Версия 0.1