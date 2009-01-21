Потребительская корзина

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Мобильные приложения
Добавлена
15 лет назад
267 просмотров
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Описание:

база данных для приобретения продуктов питания

Среда разработки:

sprint db

Функции:

- автозапуск главной формы

- редактирование списка товаров

- сортировка по выделенным товарам

- закрытие программы и Sprint db

Версия 0.1