Bluetooth клавиатура

http://www.radikal.ru/users/detheb/keyboard

Описание:

программа осуществляет конвертирование английских символов клавиатуры в русские, предназначена для набора текста и создания документов.

Среда разработки:

visual studio 2005

Язык программирования:

visual basic net

Основные функции:

- автосохранение

- перенос текста

- замена символов

- создание, открытие, закрытие файла

Модель клавиатуры:

hp g950 bluetooth keyboard (en)