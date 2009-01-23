Bluetooth клавиатура
Мобильные приложения
Добавлена288 просмотров
15 лет назад
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http://www.radikal.ru/users/detheb/keyboard
Описание:
программа осуществляет конвертирование английских символов клавиатуры в русские, предназначена для набора текста и создания документов.
Среда разработки:
visual studio 2005
Язык программирования:
visual basic net
Основные функции:
- автосохранение
- перенос текста
- замена символов
- создание, открытие, закрытие файла
Модель клавиатуры:
hp g950 bluetooth keyboard (en)