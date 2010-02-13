Управление планами мерчендайзеров

Клиент-серверное приложение для управления задачами мерчендайзеров. Добавление задачи, отчет на задачу. Набор справочников - торговые точки, мерчендайзер, адреса и т.д. Может работать как локально (используется локальная база данных SQL CE) так и удаленно через Web-сервис. Web-сервис сохраняет данные в базу данных SQL Server 2005. Авторизация пользователей по ролям (3 роли пользователей с разными правами).