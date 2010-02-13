Хранилище регистрационных данных SEO

База данных для хранения и работы с регистрационными данными URL, логин-пароль, комментарии и т.д. Групповое изменение данных, отчеты в Excel. Выполнена с индуктивным интерфейсом, без диалоговых окон. Использовалась локальная база данных SQL CE.

Инструменты: C# + SQL Server Compact Edition.