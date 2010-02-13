База данных по продажам нефтепродуктов
Базы данных
Добавлена254 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Клиент-серверное приложение позволяет хранить данные о продажах нефтепродуктов, данные о кол-ве, типе топлива, транспорте перевозок, заказчиках и т.д. Справочники для ввода часто используемых данных.
Позволяет выгружать данные в Excel, PDF и вывод на печать. Модуль создания отчетов: выбор столбцов из списка и выгрузка в Excel только указанных данных.
Программа написана на C# + SQL Server 2008.