База данных по продажам нефтепродуктов

Клиент-серверное приложение позволяет хранить данные о продажах нефтепродуктов, данные о кол-ве, типе топлива, транспорте перевозок, заказчиках и т.д. Справочники для ввода часто используемых данных.

Позволяет выгружать данные в Excel, PDF и вывод на печать. Модуль создания отчетов: выбор столбцов из списка и выгрузка в Excel только указанных данных.

Программа написана на C# + SQL Server 2008.