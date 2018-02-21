"Aladdin" мобильное приложение

"Aladdin" - мобильная площадка для локальной торговли. С помощью приложения можно получать деньги от продажи не нужных вам вещей и находить отличные предложения неподалёку. Для iOS, Android платформ.

Удобный поиск товаров в разных категориях, таких как: мода и аксессуары, товары для детей, спорт, фильмы, книги и музыка, дом и сад, автомобили, электроника и многое другое.