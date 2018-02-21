"Space" ui kit для мобильных приложений
Добавлена122 просмотра
6 лет назад
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"Space" - набор пользовательских интерфейсов iOS, в двух цветовых версиях, в общей сложности 18 готовых к использованию шаблонов. Содержит основные компоненты, иконки, чтобы упростить процесс работы. Этот набор тщательно собраны в формате Photoshop. Только для iOS.
Можно посмотреть тут https://ui8.net/products/space