"Space" ui kit для мобильных приложений

Добавлена
6 лет назад
122 просмотра
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"Space" - набор пользовательских интерфейсов iOS,  в двух цветовых версиях, в общей сложности 18 готовых к использованию шаблонов. Содержит основные компоненты, иконки, чтобы упростить процесс работы. Этот набор тщательно собраны в формате Photoshop. Только для iOS.

Можно посмотреть тут https://ui8.net/products/space