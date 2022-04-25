Дизайн для приложения управления системой "Умный д

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3 года назад
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Дом – это место силы для каждого из нас. Это приложение поможет вам расслабиться и максимально наслаждаться жизнью, не отвлекаясь на мелочи. Главный принципами являются простота навигации, полная автоматизация и удовольствие от использования.

Основная цель состояла в том, чтобы создать что-то достаточно простое в использовании. При этом обеспечивая полный контроль над всеми приборами в доме пользователя, не перегружая интерфейс.

Этапы

  • Исследования пользователей
  • Определение болей
  • Создание персон
  • Юзер флоу
  • Вайрфрейм
  • Прототип
  • Дизайн

Инструменты

  • Figma
  • Photoshop
Figma