Дизайн для приложения управления системой "Умный д

Дом – это место силы для каждого из нас. Это приложение поможет вам расслабиться и максимально наслаждаться жизнью, не отвлекаясь на мелочи. Главный принципами являются простота навигации, полная автоматизация и удовольствие от использования.

Основная цель состояла в том, чтобы создать что-то достаточно простое в использовании. При этом обеспечивая полный контроль над всеми приборами в доме пользователя, не перегружая интерфейс.

Этапы

Исследования пользователей

Определение болей

Создание персон

Юзер флоу

Вайрфрейм

Прототип

Дизайн

Инструменты