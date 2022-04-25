Дизайн для приложения управления системой "Умный д
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3 года назад
Дом – это место силы для каждого из нас. Это приложение поможет вам расслабиться и максимально наслаждаться жизнью, не отвлекаясь на мелочи. Главный принципами являются простота навигации, полная автоматизация и удовольствие от использования.
Основная цель состояла в том, чтобы создать что-то достаточно простое в использовании. При этом обеспечивая полный контроль над всеми приборами в доме пользователя, не перегружая интерфейс.
Этапы
- Исследования пользователей
- Определение болей
- Создание персон
- Юзер флоу
- Вайрфрейм
- Прототип
- Дизайн
Инструменты
- Figma
- Photoshop