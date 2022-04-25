Мобильное приложение для занятий спортом
Мобильное приложение для занятий спортом без потери прогресса.
Во время Covid-19 люди должны тренироваться без перерыва со своим собственным планом тренировок и тренерами. Цель Fitness Place — помочь людям найти наиболее подходящий вид спорта и тренера, дать возможность тренироваться в любом месте и в любое время.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Это приложение полезно не только тем, кто хочет непрерывно заниматься спортом, но и для самих тренеров.
Главное преимущество приложения в том, что вы можете выбрать тренера, вид спорта и расписание, с которым вы будете тренироваться так, как вам удобно. Можно совмещать онлайн и оффлайн обучение, не теряя прогресса и в удобном темпе. Тренер не тратит время на поиск дополнительных площадок и не тратит ресурсы на поиск клиентов в Интернете.
Этапы
- Ux исследование
- Выявление болевых точек
- Создание персон
- UJM
- Figma
- Bubble
- Ai
- Photoshop
- Ae