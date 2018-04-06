Мобильное приложение "Микрорайон Университет" создано для поддержки продаж строящейся недвижимости в г. Чебоксары. Заказчик - Застройщик АО "ТУС".

В приложении содержится информация о застройщике, микрайоне, ссылки на документы, описание объектов недвижимости, инфраструктура микрорайона, акции, новости, галерея. форум, заявки, обратная связь, контакты, GPS навигация, гео-локация, подписка на e-mail, подписка на Push, возможность поделиться письмом или sms или соц сетях.

Неограниченные push - уведомления: по всей базе, только на Android, только на iOS, только на PWA, личные индивидуальные уведомления, уведомления по группам, по подписке, только покупателям, только активным, только спящим участникам, недавно зарегистрированным, сообщения в гео-зону ( в том числе возможность указания периода времени действия уведомления), планировщик отправок уведомлений, уведомления могут быть только текстовыми или в виде открытки с текстом и заголовком, переадресация уведомления может быть на вкладку приложения или на страницу стороннего сайта.

Приложение имеет админ панель. Имеется блок статистики.

Приложение новое, будет дополняться по мере строительства и ввода новых объектов и услуг.