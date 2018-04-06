Мобильное приложение выставки "Diveshow"

Мобильное приложение создано для удобства получения информации о событиях и мероприятиях на крупнейшей выставки в России "Главная выставка подводного человека "Diveshow" г. Москва. Выставка проходит 1 раз в году, поэтому информация в приложении начинает обновляться в сентябре.

Android https://goo.gl/cZR5qL , PWA (web - приложение) https://goo.gl/VTWzCY

Приложение содержит информацию для посетителей выставки и для участников выставки. События, новости, статьи, анонсы, списки участников, контакты, условия. документы, GPS - навигация, Гео - локация, прямой звонок, отправка писем, различные формы, форум, план выставки, подписка на e-mail рассылку, возможность поделиться, ссылки на сайт и соц. сети, видео и многое другое.

Приложение имеет админ панель, блок статистики, перечень всех участников (в т.ч. незарегистрированных).

Неограниченные push - уведомления: по всей базе, только на Android, только на iOS, только на PWA, личные индивидуальные уведомления,

уведомления по группам, по подписке, только покупателям, только

активным, только спящим участникам, недавно зарегистрированным,

сообщения в гео-зону ( в том числе возможность указания периода времени

действия уведомления), планировщик отправок уведомлений, уведомления

могут быть только текстовыми или в виде открытки с текстом и заголовком,

переадресация уведомления может быть на вкладку приложения или на

страницу стороннего сайта.