Мобильное приложение Beauty Salon

Мобильное приложение BeautySalon - Каталог салонов красоты и частных мастеров в Санкт-Петербурге. Разработан как агрегатор салонов, мастеров и акций. В данный момент наполняется, пока не рекламируется. Создано для Android, PWA (web - версия приложения), адаптировано для планшетов.

Android https://goo.gl/NNL3vE PWA https://goo.gl/KMqgAe

Используется новая новый дизайн меню. Информация представлена на картах, структурирована по категориям. Для каждого салона выделяется отдельная страница. В приложении также есть форум, афиша событий, селфи из приложения, возможность поделиться, оставлять контакты, прямой звонок. отправка сообщений, GPS- навигация, гео- локация, подписка, QR сканер, регистрация, подписка на Push, профиль пользователя и т.д.

Неограниченные push - уведомления: по всей базе, только на Android, только на iOS, только на PWA, личные индивидуальные уведомления,

уведомления по группам, по подписке, только покупателям, только

активным, только спящим участникам, недавно зарегистрированным,

сообщения в гео-зону ( в том числе возможность указания периода времени

действия уведомления), планировщик отправок уведомлений, уведомления

могут быть только текстовыми или в виде открытки с текстом и заголовком,

переадресация уведомления может быть на вкладку приложения или на

страницу стороннего сайта.

Приложение имеет админ.панель, блок статистики, список всех пользователей (включая не прошедших регистрацию).