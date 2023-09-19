Карточка товраа

Создам продающую карточку товара WB, Ozon, Яндекс маркет, которая выделит Вас среди

•конкурентов.

Индивидуальный подход к каждому заказу, все время совершенствую свои навыки и креатив.

Работаю в професиона программе FIGMA

Нужно для заказа:

Фото вашего товара в хорошем качестве.

Тезисы по вашему товару

Примеры карточек конкурентов, которые вам нравятся(если они есть). Это облегчит мне задачу, так как я пойму что вы хотите видеть по итогу работы

Ваши пожелания по цветовой гамме, расположению, инфографике и пр. (если они есть, мы их обговорим и обязательно учтем)