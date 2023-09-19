Карточка товраа
Дизайн продукции
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создам продающую карточку товара WB, Ozon, Яндекс маркет, которая выделит Вас среди
•конкурентов.
Индивидуальный подход к каждому заказу, все время совершенствую свои навыки и креатив.
Работаю в професиона программе FIGMA
Нужно для заказа:
Фото вашего товара в хорошем качестве.
Тезисы по вашему товару
Примеры карточек конкурентов, которые вам нравятся(если они есть). Это облегчит мне задачу, так как я пойму что вы хотите видеть по итогу работы
Ваши пожелания по цветовой гамме, расположению, инфографике и пр. (если они есть, мы их обговорим и обязательно учтем)