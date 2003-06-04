Я создала дизайн дашборда, который делает работу с данными проще и приятнее.

Постаралась сделать интерфейс максимально понятным и удобным, чтобы все важные показатели были под рукой и легко читались. В процессе использовала современную цветовую палитру.

В целом, я стремилась создать не только красивый интерфейс, но и максимально удобный в использовании продукт. В итоге получился привлекательный и функциональный дашборд, который помогает пользователям быстро ориентироваться в данных и принимать решения.