Дизайн сайта для студии интерьера и дизайна VERNIK

О проекте:

Это landing page, сделанный по сетке Bootstrap, в принципе 90% всего что я делаю я делаю по ней. Все делалось в фирменной стилистике предоставленной клиентом. Макет полностью адаптивный, все аккуратно скомпоновано, в блоках предусмотрена CSS анимация. Описание анимации обычно я предоставляю по договоренности, могу сделать полное описание проекта для верстальщика, опять же если ваш бюджет позволяет.

О студии VERNIK:

Студия дизайна VERNIK — команда высококвалифицированных специалистов креативной сферы, из города Сочи, способная решать сложные задачи, применяя технологичные и творческие методы в создани дизайна интерьеров различной сложности. Они относятся к каждому проекту и клиенту, ответственно и с вниманием к деталям.

Создавая интерьеры для конкретных людей, команда студии реализует видение клиента, будущего идеального пространства, соединяя во едино мечты, желания и возможности.

Цель команды студии VERNIK — современные, уютные и комфортабельные интерьеры для жизни.