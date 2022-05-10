Каталог подбора недвижимости и парсинг Циан

Разработка каталога новостроек г. Сочи:
- Анализ крупных конкурентов (Циан, Авито, Юла) на UX/UI представление сервиса подбора недвижимости.
- Разработка структуры и интерактивного прототипа в Figma.
- UI Дизайн прототипа каталога и функционала подбора по фильтрации и доп параметрам (площадь, этаж, район, квартиры, тип дома, отдаленность от моря, инфраструктура)
- Парсинг данных новостроек Сочи с сервиса Циан (название, описание, фото, характеристики).
- Интеграция парсенной базы данных с каталогом сайта.