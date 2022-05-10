Каталог подбора недвижимости и парсинг Циан

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3 года назад
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Разработка каталога новостроек г. Сочи:

  • Анализ крупных конкурентов (Циан, Авито, Юла) на UX/UI представление сервиса подбора недвижимости.
  • Разработка структуры и интерактивного прототипа в Figma.
  • UI Дизайн прототипа каталога и функционала подбора по фильтрации и доп параметрам (площадь, этаж, район, квартиры, тип дома, отдаленность от моря, инфраструктура)
  • Парсинг данных новостроек Сочи с сервиса Циан (название, описание, фото, характеристики).
  • Интеграция парсенной базы данных с каталогом сайта.
FigmaПарсинг данных