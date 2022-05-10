Прототип сайта систем пожаротушения для спецтехник

Разработан прототип дизайна для услуги - монтаж и обслуживание систем пожаротушения для карьерно-шахтной спецехники:
- Анализ конкурентов (CAT, Dafo, Ansul) для выявления структуры подачи услуги, позиционирования и лучших решений в представлении услуги.
- Выявление и формирование уникальных конкурентных преимуществ для описания услуги.
- Создание структуры блоков, последовательно отвечающих на потенциальные вопросы и возражения пользователей.
- Разработка интерактивного и кликабельного прототипа в Figma для демонстрации пользовательского интерфейса.