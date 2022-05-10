Прототип сайта систем пожаротушения для спецтехник

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3 года назад
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Разработан прототип дизайна для услуги - монтаж и обслуживание систем пожаротушения для карьерно-шахтной спецехники:

 

  • Анализ конкурентов (CAT, Dafo, Ansul) для выявления структуры подачи услуги, позиционирования и лучших решений в представлении услуги.
  • Выявление и формирование уникальных конкурентных преимуществ для описания услуги.
  • Создание структуры блоков, последовательно отвечающих на потенциальные вопросы и возражения пользователей.
  • Разработка интерактивного и кликабельного прототипа в Figma для демонстрации пользовательского интерфейса.
Figma