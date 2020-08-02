Landing page, сайт-визитка

Добавлена
5 лет назад
46 просмотров
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Новый точечный рисунок.jpg

Помогу создать не сложный лендинг по шаблонам на Tilda. Реализую Ваш проект, а также приложу максимум усилий для того, чтобы сделать его уникальным!

Уважаемые заказчики, прошу ознакомиться с моим сайтом-портфолио! http://a.mahalovaweb.tilda.ws/

Портфолио будет пополняться.

Процесс работы происходит в несколько этапов:

1. Ознакомление с Вашим ТЗ

2. Уточнение сроков и вида оплаты. Работа с прототипом сайта.

3. Согласование прототипа,первая часть оплаты и перенос его на Ваш сайт.

4. Прием работы и ее окончательная оплата.

Для того чтобы связаться со мной, напишите пожалуйста на эл. почту a. s. [email protected]

Tilda