Минагро Кубань

Лендинг для компании, специализирующейся на производстве и продаже продуктов переработки масличных культур. Заказчик хотел получить строгий, стильный сайт, максимально удобный для пользователя, с целью получения заявок на консультацию от потенциальных клиентов.

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