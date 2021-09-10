Минагро Кубань

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Лендинг для компании, специализирующейся на производстве и продаже продуктов переработки масличных культур. Заказчик хотел получить строгий, стильный сайт, максимально удобный для пользователя, с целью получения заявок на консультацию от потенциальных клиентов.
Дизайн выполнен в Figma и собран на конструкторе Tilda