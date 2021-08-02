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Делал дизайн "Официальный сайт группы «Бумбо́кс»".
Рисовал дизайн в Figma, оформлял портфолио в Adobe Photoshop
Вопросы по дизайну:
✈ Телеграмм:https://t.me/tdi12
Skype:https://join.skype.com/invite/ptG2hmzKrdzs
Почта: [email protected]
Буду ждать новое вдохновение и вызовов по дизайну!!!