Делал дизайн "Токенизированого проекта «Oh oh» сoin»".

Рисовал дизайн в Figma, оформлял портфолио в Adobe Photoshop

Вопросы по дизайну:

✈ Телеграмм:https://t.me/tdi12

 Skype:https://join.skype.com/invite/ptG2hmzKrdzs

 Почта: [email protected]

Буду ждать новое вдохновение и вызовов по дизайну!!!