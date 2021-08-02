Vladii.web — Сайт портфолио для веб-дизайнера

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ЗАДАЧА:
Разработать сайт-портфолио для дизайнера
РЕШЕНИЕ:
Разработан одностраничный сайт на платформе Тильда Паблишинг. Сайт спроектирован что бы последовательно познакомить клиента с будущим исполнителем:
- рассказать о навыках,
- этапах сотрудничества,
- показать портфолио с основными работами
Ссылка на проект: