Vladii.web — Сайт портфолио для веб-дизайнера

ЗАДАЧА:

Разработать сайт-портфолио для дизайнера

РЕШЕНИЕ:

Разработан одностраничный сайт на платформе Тильда Паблишинг. Сайт спроектирован что бы последовательно познакомить клиента с будущим исполнителем:

рассказать о навыках,

этапах сотрудничества,

показать портфолио с основными работами

Дизайн сайта выполнен в понятной структуре, но в креативном стиле. Чтобы придать динамике сайту, использована нестандартная анимация.

Ссылка на проект:

https://vladii.tilda.ws/