Vladii.web — Сайт портфолио для веб-дизайнера

Добавлена
2 года назад
37 просмотров
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ЗАДАЧА:

Разработать сайт-портфолио для дизайнера

РЕШЕНИЕ:

Разработан одностраничный сайт на платформе Тильда Паблишинг. Сайт спроектирован что бы последовательно познакомить клиента с будущим исполнителем:

  • рассказать о навыках,
  • этапах сотрудничества,
  • показать портфолио с основными работами
Дизайн сайта выполнен в понятной структуре, но в креативном стиле. Чтобы придать динамике сайту, использована нестандартная анимация.

Ссылка на проект:

https://vladii.tilda.ws/