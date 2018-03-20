Active Life

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Промо-сайт для организатора корпоративов на природе.
https://karkleo.github.io/activelife/
Задача — выполнить адаптивную верстку макетов (4 версии).
Было сделано:
- верстка под все разрешения;
- полный RWD (responsive web design) благодаря CSS переменным;
- задействована технология CSS Grid Layout.