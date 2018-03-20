Active Life

Добавлена
6 лет назад
193 просмотра
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Промо-сайт для организатора корпоративов на природе.

https://karkleo.github.io/activelife/

Задача — выполнить адаптивную верстку макетов (4 версии).

Было сделано:

  • верстка под все разрешения;
  • полный RWD (responsive web design) благодаря CSS переменным;
  • задействована технология CSS Grid Layout.