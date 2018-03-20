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Сайта для IT компании.
https://karkleo.github.io/colibri/
Задача — выполнить RWD (responsive web design) верстку всех страниц сайта по заложенной дизайнером схеме с учетом всех динамических элементов.
Было сделано:
- создание частного Layout фреймверка согласно требованием дизайнера;
- верстка всех страниц;
- подготовка графики в SVG (все графика);
- динамически работающий меню, с учетом скроллинга (jQuery);
- подготовка работы для интеграции на MODX Revolution.