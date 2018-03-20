Colibri

Добавлена
6 лет назад
133 просмотра
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Сайта для IT компании.

https://karkleo.github.io/colibri/

Задача — выполнить RWD (responsive web design) верстку всех страниц сайта по заложенной дизайнером схеме с учетом всех динамических элементов.

Было сделано:

  • создание частного Layout фреймверка согласно требованием дизайнера;
  • верстка всех страниц;
  • подготовка графики в SVG (все графика);
  • динамически работающий меню, с учетом скроллинга (jQuery);
  • подготовка работы для интеграции на MODX Revolution.