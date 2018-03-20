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https://karkleo.github.io/hummingbird/
Задача — выполнить RWD верстку макетов (responsive web design).
Было сделано:
- верстка страниц;
- динамически работающий стартового экран;
- тонкая настройка анимации;
- верстка выполнена под неограниченное количество продукции;
- подготовка к интеграции на OpenCart.