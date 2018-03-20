Hummingbird

Добавлена
6 лет назад
125 просмотров
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https://karkleo.github.io/hummingbird/

Задача — выполнить RWD верстку макетов (responsive web design).

Было сделано:

  • верстка страниц;
  • динамически работающий стартового экран;
  • тонкая настройка анимации;
  • верстка выполнена под неограниченное количество продукции;
  • подготовка к интеграции на OpenCart.