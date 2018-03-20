Refinery

Добавлена
6 лет назад
117 просмотров
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Промо-страница для сервиса недвижимости.

https://karkleo.github.io/refinery/

Задача — выполнить верстку макета с использование гибкой структуры страницы.

Было сделано:

• верстка страницы;

• динамически работающий тройной фон стартового экрана;

• тонкая настройка анимации;

• верстка интерактивных элементов (замена растровой графики на чистый CSS).