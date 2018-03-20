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Промо-страница для сервиса недвижимости.
https://karkleo.github.io/refinery/
Задача — выполнить верстку макета с использование гибкой структуры страницы.
Было сделано:
• верстка страницы;
• динамически работающий тройной фон стартового экрана;
• тонкая настройка анимации;
• верстка интерактивных элементов (замена растровой графики на чистый CSS).