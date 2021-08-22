Адаптивная вёрстка интернет-магазина Атекс

Добавлена
2 года назад
77 просмотров
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Адаптивная вёрстка восьми страниц интернет-магазина сварочного оборудования Атекс

HTML5, CSS3, чистый JS, Responsive, БЭМ

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Из особенностей:

- интересная реализация каталога товаров (в мобильной и десктопной версии);

- изменение набора подарков (на странице товара);

- мини-корзина (попап).