Адаптивная вёрстка интернет-магазина Атекс

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Адаптивная вёрстка восьми страниц интернет-магазина сварочного оборудования Атекс
HTML5, CSS3, чистый JS, Responsive, БЭМ
Ссылки:
Из особенностей:
- интересная реализация каталога товаров (в мобильной и десктопной версии);
- изменение набора подарков (на странице товара);
- мини-корзина (попап).