Вёрстка 11 страниц интернет-магазина Brando

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Адаптивная вёрстка 11 страниц интернет-магазина одежды Brando (до разрешения в 480px)
HTML5, CSS3, чистый JS, Responsive, БЭМ
Ссылки:
Из особенностей:
Каталог:
- анимированное добавление/удаление товара в избранное;
- подгрузка новых товаров из json при нажатии на кнопку "Показать ещё";
- сортировка товаров по стоимости;
- фильтрация по заданному диапазону цен (вкладка: Все фильтры);
- изменение количества отображаемых товаров на странице;
- выбор категорий (тегов) для фильтрации;
- динамическая нумерация страниц (отображаются только номера первой, последней, текущей и соседней с текущей страницы);
- перемещение по страницам с товарами.
Страница товара:
- кастомный зум изображений товара;
- анимированное добавление/удаление товара в корзину/избранное с выбранными параметрами размера и цвета;
- добавление отзывов (предварительно необходимо авторизироваться с валидным логином и паролем);
- подгрузка новых отзывов из json при нажатии на кнопку "Показать ещё".
Header:
- сложное меню-бургер, кардинальное изменение концепции меню при адаптиве;
- вход/выход в личный кабинет (любой валидный логин и пароль).
Страница акции:
- запущен таймер обратного отсчёта;
- сворачивание списка товаров в слайдер при адаптиве.
Корзина:
- удаление товаров;
- расчёт общей стоимости заказа.
Оформление заказа:
- валидация всех форм (в том числе селектов);
- подтверждение успешного оформления заказа с указанием текущей даты и времени.