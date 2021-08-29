Вёрстка 11 страниц интернет-магазина Brando

Адаптивная вёрстка 11 страниц интернет-магазина одежды Brando (до разрешения в 480px)

HTML5, CSS3, чистый JS, Responsive, БЭМ

Ссылки:

Главная

Каталог

Страница товара

Главная

Контакты

О нас

Корзина

Все акции

Страница акции

Оформление заказа

Профиль

404

Из особенностей:

Каталог:

- анимированное добавление/удаление товара в избранное;

- подгрузка новых товаров из json при нажатии на кнопку "Показать ещё";

- сортировка товаров по стоимости;

- фильтрация по заданному диапазону цен (вкладка: Все фильтры);

- изменение количества отображаемых товаров на странице;

- выбор категорий (тегов) для фильтрации;

- динамическая нумерация страниц (отображаются только номера первой, последней, текущей и соседней с текущей страницы);

- перемещение по страницам с товарами.

Страница товара:

- кастомный зум изображений товара;

- анимированное добавление/удаление товара в корзину/избранное с выбранными параметрами размера и цвета;

- добавление отзывов (предварительно необходимо авторизироваться с валидным логином и паролем);

- подгрузка новых отзывов из json при нажатии на кнопку "Показать ещё".

Header:

- сложное меню-бургер, кардинальное изменение концепции меню при адаптиве;

- вход/выход в личный кабинет (любой валидный логин и пароль).

Страница акции:

- запущен таймер обратного отсчёта;

- сворачивание списка товаров в слайдер при адаптиве.

Корзина:

- удаление товаров;

- расчёт общей стоимости заказа.

Оформление заказа:

- валидация всех форм (в том числе селектов);

- подтверждение успешного оформления заказа с указанием текущей даты и времени.