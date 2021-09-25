Адаптивная вёрстка сайта | All Payments

Добавлена
2 года назад
31 просмотр
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Разработка многостраничного сайта по предоставлению финансовых услуг.

 Технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript - функционал для сайта написан на нативном JS (без использования jQuery)
  • GSAP - анимация на сайте сделана с помощью библиотеки GSAP (ScrollTrigger,  PinSpacer,  TextPlugin)
Смотреть вживую тут

Ссылка: https://allpayments-67ac5.web.app/