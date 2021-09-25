Адаптивная вёрстка сайта | All Payments

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка многостраничного сайта по предоставлению финансовых услуг.
Технологии:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript - функционал для сайта написан на нативном JS (без использования jQuery)
- GSAP - анимация на сайте сделана с помощью библиотеки GSAP (ScrollTrigger, PinSpacer, TextPlugin)