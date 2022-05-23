Альбатрос - Беспилотные летательные аппараты

Задача: Вёрстка всех страниц сайта по дизайн макету Photoshop для компании занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Адаптация под мобильные устройства и кроссбраузерность.
Ссылка:
https://mirasov.dev/portfolio/albatros/
Специфика вёрстки:
- Прелоадер
- Эффекты плавного появления при скролле
- Parallax эффекты при скролле
- Slick слайдеры контента
- Popup окна оформления заказа с AJAX отправкой на почту клиента
- Валидация форм
- Меню burger
- Интерактивная карта Google Map API