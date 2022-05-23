Альбатрос - Беспилотные летательные аппараты

Добавлена
3 года назад
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Задача: Вёрстка всех страниц сайта по дизайн макету Photoshop для компании занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Адаптация под мобильные устройства и кроссбраузерность.

Ссылка:

https://mirasov.dev/portfolio/albatros/

Специфика вёрстки:

  • Прелоадер
  • Эффекты плавного появления при скролле
  • Parallax эффекты при скролле
  • Slick слайдеры контента
  • Popup окна оформления заказа с AJAX отправкой на почту клиента
  • Валидация форм
  • Меню burger
  • Интерактивная карта Google Map API
AJAX