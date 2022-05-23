Allwin - Юридические услуги в сфере недвижимости

Задача: Вёрстка всех страниц сайта по дизайн макету Figma для компании занимающейся юридическими и кадастровыми услугами в сфере недвижимости. Адаптация под мобильные устройства и кроссбраузерность.
Ссылка:
Специфика вёрстки:
- Прелоадер
- Покадровая анимация элемента главного экрана при скролле
- Плавное появление элементов при скролле
- Slick слайдеры контента
- Оригинальный слайдер проектов (самописный)
- Popup окна оформления заказа с отправкой заявки на почту клиента
- Popup окна проектов и персонала
- Меню burger
- Интерактивная карта Google Map API
- Таблица с диаграммой (график прогресса)