Allwin - Юридические услуги в сфере недвижимости

Добавлена
3 года назад
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Задача: Вёрстка всех страниц сайта по дизайн макету Figma для компании занимающейся юридическими и кадастровыми услугами в сфере недвижимости. Адаптация под мобильные устройства и кроссбраузерность.

Ссылка:

https://allwingroup.ru/

Специфика вёрстки:

  • Прелоадер
  • Покадровая анимация элемента главного экрана при скролле
  • Плавное появление элементов при скролле
  • Slick слайдеры контента
  • Оригинальный слайдер проектов (самописный)
  • Popup окна оформления заказа с отправкой заявки на почту клиента
  • Popup окна проектов и персонала
  • Меню burger
  • Интерактивная карта Google Map API
  • Таблица с диаграммой (график прогресса)
Figma