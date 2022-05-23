Allwin - Юридические услуги в сфере недвижимости

Задача: Вёрстка всех страниц сайта по дизайн макету Figma для компании занимающейся юридическими и кадастровыми услугами в сфере недвижимости. Адаптация под мобильные устройства и кроссбраузерность.

Ссылка:

https://allwingroup.ru/

Специфика вёрстки: