Librimi - центр детского развития

Задача: Вёрстка всех страниц сайта по дизайн макету Photoshop, а также Landing Page для центра детского развития. Адаптация под мобильные устройства и кроссбраузерность.
Сайт:
https://mirasov.dev/portfolio/librimi/
Landing-page:
https://mirasov.dev/portfolio/librimi_new/
Специфика вёрстки:
- Прелоадер
- Эффекты плавного появления элементов при скролле
- Slick слайдеры контента
- Оригинальный слайдер галереи (самописный)
- Popup окна оформления заказа с отправкой заявки на почту клиента
- Popup окна проектов и персонала
- Липкое 2-х уровневое меню
- Скролл-фильтр преподавателей
- Интерактивная карта Google Map API