Librimi - центр детского развития

Задача: Вёрстка всех страниц сайта по дизайн макету Photoshop, а также Landing Page для центра детского развития. Адаптация под мобильные устройства и кроссбраузерность.

Сайт:

https://mirasov.dev/portfolio/librimi/

Landing-page:

https://mirasov.dev/portfolio/librimi_new/

Специфика вёрстки: