Librimi - центр детского развития

Добавлена
3 года назад
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screen.jpg

Задача: Вёрстка всех страниц сайта по дизайн макету Photoshop, а также Landing Page для центра детского развития. Адаптация под мобильные устройства и кроссбраузерность.

Сайт:

https://mirasov.dev/portfolio/librimi/

Landing-page:

https://mirasov.dev/portfolio/librimi_new/

Специфика вёрстки:

  • Прелоадер
  • Эффекты плавного появления элементов при скролле
  • Slick слайдеры контента
  • Оригинальный слайдер галереи (самописный)
  • Popup окна оформления заказа с отправкой заявки на почту клиента
  • Popup окна проектов и персонала
  • Липкое 2-х уровневое меню
  • Скролл-фильтр преподавателей
  • Интерактивная карта Google Map API