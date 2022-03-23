Buffalo

Добавлена
3 года назад
65 просмотров
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  • flexbox
  • responsive
  • Валидность кода
  • комментированный код
  • bootstrap grid
  • gulp
  • sass
  • оптимизация
  • svg sprite
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BootstrapSASSGulp