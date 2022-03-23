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Buffalo
HTML-верстка
Добавлена
3 года назад
65 просмотров
1920x6937
9 МБ
1920x1627
1 МБ
1920x1816
158 КБ
1920x3842
4 МБ
1920x3141
239 КБ
Ссылки на просмотр всех страниц
flexbox
responsive
Валидность кода
комментированный код
bootstrap grid
gulp
sass
оптимизация
svg sprite
Понравился проект и Вы хотите заказать верстку сайта? Свяжитесь со мной по любым контактам указанных в моем профиле. Буду рад сотрудничать.
Bootstrap
SASS
Gulp
Петр
Lero
Был
2 года назад
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#1 из 33
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