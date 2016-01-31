Fobos.land-Верстка и натяжка сайта на Joomla

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наименование работ: верстка HTML и натяжка на Joomla
Описание задания: сверстать валидный шаблон из psd файла, натянуть на jooomla , настроить компонент заказов комнаты квеста.
Результаты: Сайт доступен по адресу fobos.land
Срок исполнения: 4 рабочих дня.
Особенности:
Мерцающий Svg- объект на главной странице(справа), высокая сложность верстки.