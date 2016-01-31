Fobos.land-Верстка и натяжка сайта на Joomla

Добавлена
8 лет назад
344 просмотра
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Наименование работ: верстка HTML и натяжка на Joomla

Описание задания: сверстать валидный шаблон из psd файла, натянуть на jooomla , настроить компонент заказов комнаты квеста.

Результаты: Сайт доступен по адресу fobos.land

Срок исполнения: 4 рабочих дня.

Особенности:

Мерцающий Svg- объект на главной странице(справа), высокая сложность верстки.