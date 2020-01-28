Hotel Cats

Добавлена
4 года назад
194 просмотра
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Hotel Cats - гостиница для кошек. Верстка из figma.

Верстка сайта. Верстка выполнена с применением таких технологий, как SASS, Gulp JavaScript(jQuery). Предусмотрена адаптивность, смотрится хорошо на разных устройствах. Изображения, скрипты и стили оптимизированы.

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