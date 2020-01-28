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Hotel Cats - гостиница для кошек. Верстка из figma.
Верстка сайта. Верстка выполнена с применением таких технологий, как SASS, Gulp JavaScript(jQuery). Предусмотрена адаптивность, смотрится хорошо на разных устройствах. Изображения, скрипты и стили оптимизированы.
Показатели pagespeed insights:
- Для компьютеров: 100
- Для мобильных: 80