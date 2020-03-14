Интернет-магазин смартфонов

Здравствуйте!

Данный сайт создан на CMS WordPress. Макет темы (шаблона) сайта был сделан на Figma. Тема создавалась мной вручную, сайт полностью адаптивен. Для вёрстки сайта требовались знания HTML, CSS, JavaScript (также JQuery), PHP и, самой собой, WordPress. Также требовались знания ведения сайта на WordPress и его оптимизация.