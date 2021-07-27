Интернет-магазин "Ваш мясной"

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https://danaya-a-d.github.io/meat/
Вёрстка из Figma макета.
Особенности:
- Адаптивный резиновый сайт (от 320px);
- Использование flexbox и grid;
- Использование анимаций;
- Скрипты на jQuery;
- Работа с Google Maps API;
- Кросс-браузерность;
- Использование gulp 4 + less;
- Полная валидность.