Цветорчный интернет-магазин "Floristman"

Добавлена
2 года назад
48 просмотров
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https://danaya-a-d.github.io/floristman/

Вёрстка из Figma макета.

Особенности:

- Адаптивный резиновый сайт (от 320px);

- Использование flexbox и grid;

- Использование анимаций;

- Создание модальных окон;

- Скрипты на jQuery;

- Кросс-браузерность;

- Использование gulp 4 + less;

- Полная валидность.