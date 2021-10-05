Jamper

Добавлена
2 года назад
24 просмотра
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Корпоративный сайт по производству уникальной спортивной одежды для компании Jamper

Компания разрабатывает новые модели и дорабатывает дизайн одежды.

Проделанные работы:

  • Верстка главной страницы
  • Адаптация под различные устройства
  • Анимация на сайте
  • Посадка страницы на wordpress
САЙТ