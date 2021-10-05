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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Корпоративный сайт по производству уникальной спортивной одежды для компании Jamper
Компания разрабатывает новые модели и дорабатывает дизайн одежды.
Проделанные работы:
- Верстка главной страницы
- Адаптация под различные устройства
- Анимация на сайте
- Посадка страницы на wordpress