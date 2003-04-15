Лендинг поставщика Дальнего Востока

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Адаптивная верстка лендинга поставщика Дальнего Востока
Посмотреть работу: ссылка
Стэк для данной работы: html, css, js, jquery, slick slider, scss, gulp, БЭМ
Подобную работу делаю за 1-2 дня
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E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/Yaroslav_maksymiv