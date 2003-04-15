Лендинг поставщика Дальнего Востока

Добавлена
2 года назад
52 просмотра
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Адаптивная верстка лендинга поставщика Дальнего Востока

Посмотреть работу: ссылка

Стэк для данной работы: html, css, js, jquery, slick slider, scss, gulp, БЭМ

Подобную работу делаю за 1-2 дня

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E-mail: [email protected]

Телеграм: https://t.me/Yaroslav_maksymiv