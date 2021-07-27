Лендинг "Торты на заказ"

Добавлена
2 года назад
23 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://danaya-a-d.github.io/cakes/

Вёрстка из PSD макета.

Особенности:

- Адаптивный сайт, версия для десктопа, планшета и моб. телефона;

- Использование Grid и Flexbox;

- Кросс-браузерность;

- Использование gulp 4 + less + pug;

- Скрипты на JavaScript и jQuery;

- Полная валидность.