Лендинг "Торты на заказ"

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https://danaya-a-d.github.io/cakes/
Вёрстка из PSD макета.
Особенности:
- Адаптивный сайт, версия для десктопа, планшета и моб. телефона;
- Использование Grid и Flexbox;
- Кросс-браузерность;
- Использование gulp 4 + less + pug;
- Скрипты на JavaScript и jQuery;
- Полная валидность.