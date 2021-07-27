Многостраничный сайт "Pink"

https://danaya-a-d.github.io/pink/

Вёрстка из PSD макета.

Особенности:

- Адаптивный сайт (от 320px), версия для десктопа, планшета и моб. телефона;

- Использование анимаций;

- Кросс-браузерность;

- Использование gulp 4 + less;

- Скрипты на чистом JavaScript;

- Встроенная Google карта;

- Полная валидность.